Баку не допустит, чтобы Армения еще 30 лет молчала о судьбе пропавших без вести

10 фев. 14:09

Одной из причин передачи Арменией 30 лет спустя останков всего 108-ми из нескольких тысяч пропавших без вести стало обнаружение массовых захоронений азербайджанцев на освобожденных землях и представление доказательств мировому сообществу, заявила руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Так она прокомментировала сделанное накануне премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявление о передаче азербайджанской стороне останков 108 азербайджанцев, пропавших без вести еще в Первую Карабахскую войну.

Дипломат задалась вопросом, почему Ереван 30 лет не предоставлял никакой информации о почти 4 тысячах пропавших без вести еще в первую армяно-азербайджанскую войну азербайджанцах, уточнила, что до сих пор правительство Армении не делало никаких заявлений по этому поводу.

"Хотели бы напомнить, что сразу же после 44-дневной войны Азербайджан, исходя из принципов гуманизма, передал противоположной стороне тела более 1,7 тыс армянских военнослужащих, не ожидая ничего взамен и не имея никакой информации от Армении о тысячах пропавших без вести азербайджанцев еще в первую армяно-азербайджанскую войну", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.

Лейла Абдуллаева обратила внимание на то, что вопрос пропавших без вести - приоритетный для Баку. "Азербайджан не позволит, чтобы Армения, несущая прямую ответственность за определение мест массовых захоронений и информацию о судьбе более 3,7 тыс азербайджанцев, продолжала бы сохранять молчание еще в течение 30 лет", - заключила она.