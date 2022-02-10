НАТО готовит размещение боевых групп в Черном море

10 фев. 14:08

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует разместить боевые группы в Румынии.

"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Руководитель организации также отметил боеготовность украинской армии. По его словам, сейчас она подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году.

Генсек добавил, что "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться, это право каждой нации".