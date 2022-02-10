Баку, Тегеран и Ашхабад планируют нарастить объемы газового свопа

10 фев. 13:53

Азербайджан, Иран и Туркменистан могут нарастить объем своповых поставок газа, такое заявление сделал посол АР в Тегеране Али Ализаде.

"Перспектива этого проекта видится успешной, есть даже предложения по увеличению объема поставок газа, и переговоры в этом направлении постоянно ведутся соответствующими ведомствами", - цитирует его интервью государственной телерадиокомпании IRIB "Интерфакс-Азербайджан".

Ализаде обратил внимание и на существование новых инициатив по упрочению двустороннего и многостороннего сотрудничества в области поставок "голубого топлива", уточнил, что в данный момент идет их оценка.

Дипломат выразил надежду, что проект не только окажется выгодным всем трем сторонам, но также станет "плодотворным и для регионального сотрудничества".

Напомним, Баку, Тегеран и Ашхабад подписали соглашение о газовом свопе в ноябре прошлого года.