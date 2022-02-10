Лавров о встрече с Трасс: разговор немого с глухим

10 фев. 13:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с британской коллегой Лиз Трасс напомнили ему разговор немого с глухим.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

При этом Лавров выразил надежду на обсуждение с Трасс двусторонних отношений.

"Но все это мы сегодня пока не обсуждали, надеюсь, удастся о двусторонних делах поговорить за рабочим завтраком", - подчеркнул министр.