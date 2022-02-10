Мошенник вымогал у абитуриента $6 тысяч в Ташкенте

10 фев. 13:36

Житель Ташкента пообещал абитуриенту обеспечить за определенную сумму его поступление в вуз, такое сообщение распространила пресс-служба Департамента при Генпрокуратуре Узбекистана.

Подозреваемый убедил жителя Сергелийского района, что обладает соответствующими возможностями, заявив, что якобы знаком с влиятельными людьми. Взамен он попросил $6 тыс, передает Sputnik Узбекистан.

Стражи порядка задержали мошенника прямо в момент получения взятки.

Открыто уголовное дело по ст.168 (мошенничество) и 211 (дача взятки), идут следственные действия.