В Казахстане сообщили, когда школьники и студенты вернутся к очному обучению 

10 фев. 13:34

Школьники и студенты Казахстана вернутся за парты с 14 февраля, говорится в постановлении и. о. главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой.

"Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности", - сказано в документе.

Отмечается, что главы образовательных организаций займутся строгим соблюдением санитарных требований.