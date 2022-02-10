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В Казахстане сообщили, когда школьники и студенты вернутся к очному обучению 

В Казахстане сообщили, когда школьники и студенты вернутся к очному обучению 

Школьники и студенты Казахстана вернутся за парты с 14 февраля, говорится в постановлении и. о. главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой. 

"Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности", - сказано в документе. 

Отмечается, что главы образовательных организаций займутся строгим соблюдением санитарных требований.

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