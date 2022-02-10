Разбойное нападение на Кубани стоило трем дагестанцам более 20 лет свободы

10 фев. 13:13

В Краснодарском крае осудили трех жителей Дагестана, которые совершили разбойное нападение весной прошлого года, сообщает пресс-служба судов Кубани.

Отмечается, что на скамье подсудимых оказались Кочоян А., Асланов И. и Халибеков С., которые были признаны виновными по части 3 статьи 162 УК РФ ("разбой"). Кочояна приговорили к 8 годам колонии и штрафу в размере 150 тыс рублей, Асланов и Халибеков получили по 7 лет и 3 месяца.

"Установлено, что подсудимые, надев перчатки и шапки с прорезями для глаз, 1 апреля 2021 года в районе 4-х часов утра проникли во двор дома в хуторе Трудобеликовском. Кочоян имел при себе пневматический пистолет, Асланов - нож-бабочку, а Халибеков - скотч. Войдя в хозпостройку, подсудимые застали там хозяина и начали его избивать, угрожая применить пистолет", - сказано в сообщении.

Хозяину жилища вместе с сыном удалось оказать сопротивление преступникам и задержать их.

В ходе судебного заседания осужденные заявили, что не собирались совершать разбойное нападение и просили прощения у потерпевших.