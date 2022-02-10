Разрешенную скорость движения автомобилей снизят в Узбекистане?

10 фев. 12:57

Разрешенную автомобилям скорость снизят в Узбекистане, заявил во время рабочего визита в Самаркандскую область президент Шавкат Мирзиеев.

Об этом написал в своем канале в Telegram обозреватель телеканала "Узбекистан 24" Азиза Курбанова.

Глава государства в частности пообещал, что машины смогут ездить со скоростью максимум 60 км/ч.

Как напоминает Sputnik Узбекистан, на сегодняшний день в населенных пунктах Узбекистана разрешенная скорость составляет до 70 км/ч, а вне населенных пунктов - не выше 100 км/ч.