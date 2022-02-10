В ФСБ рассказали, кто "минировал" школы в России, Азербайджане и Казахстане

10 фев. 12:50

Житель Киева Антон Осипчук организовал массовое "минирование" школ, больниц и других объектов в ряде стран СНГ, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, студент Киевского университета является организатором так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, целью которых были дестабилизация обстановки в странах и вымогательство денег. С конца 2021 года участники групп "минировали" объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины в Киеве, а также его подельники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ФСБ заявили о возбуждении уголовных дел в отношении 14 россиян, принимавших участие в данных сообществам. Им грозит до восьми лет лишения свободы.