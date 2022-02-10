Глава грузинской спецслжбы судится с телеканалами и депутатом

10 фев. 12:40

Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили будет судиться с оппозиционными телеканалами "Мтавари архи" и "Формула", а также депутатом парламента от "Единого нацдвижения" Левана Хабеишвили, об этом сообщил адвокат Мамука Гвиниашвили у себя в Facebook.

Ранее эти каналы показали сюжеты о транснациональном мошенничестве посредством колл-центров, упомянув Лилуашвили в числе связанных с ними людей.

"Как адвокат Григола Лилуашвили заявляю, что информация, распространенная в эфирах телеканалов "Мтавари архи" и "Формула", о деятельности так называемых "колл-центров" и связи Григола Лилуашвили с мошенническими, криминальными схемами, а также схемами по хищению денег или с какими-либо преступными группами, - ложь и клевета", - приводит слова юриста Sputnik Грузия.

Адвокат пояснил, что от этих сюжетов деловая репутация, имя и достоинство Григола Лилуашвили понесли ущерб.

Поэтому истец требует от ответчиков признать, что озвученные в сюжете факты - ложь, а также выплатить символическую компенсацию - 1 лари.

Гвиниашвили добавил, что цель подачи иска заключается в том, чтобы общество узнало правду.