В России обновлен антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19

10 фев. 12:27

В России за минувшие сутки выявлено 197 076 новых случаев коронавируса - максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев в Москве – 22 747, Санкт-Петербурге – 21 644, Московской области – 7 611. В Краснодарском крае новых случаев 3 500, в Ставропольском крае - 1 826, в Крыму – 1 100, в Дагестане - 700, в Чечне - 430, в Адыгее - 450, в Кабардино-Балкарии - 425, в Карачаево-Черкесии - 402, в Ингушетии - 372, в Северной Осетии - 210.

Общее число инфицированных в России достигло 13 527 845 человек.

Госпитализированы 19 446 человек, на 3,63% меньше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 106 092 человека, за все время - 10 909 397 человек.

Умер за сутки 701 пациент с коронавирусом, с начала пандемии – 339 091.