Ковид будет диагностироваться только по  экспресс-тесту

10 фев. 12:24

Диагноз "коронавирусная инфекция" теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, уточнив, что подтверждения ПЦР-теста больше не требуется.

"Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", - говорится в сообщении.