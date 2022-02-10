Глава Совбеза: в повестке Армении нет присоединения к Союзному государству

10 фев. 12:10

Ереван не рассматривает возможность присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси, сообщил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

"В повестке Армении нет такого вопроса. И если такого вопроса нет, то я считаю, что Армения является демократической и суверенной страной и должна оставаться такой же", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

Напомним, 7 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву, говоря о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Беларуси, сказал: "Армении деваться некуда".