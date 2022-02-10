Мусави: опытные иранские компании заинтересованы в возрождении Карабаха

10 фев. 11:53

Опытные компании Ирана заинтересованы в участии в восстановительных работах на освобожденных землях Азербайджана, сообщил посол ИРИ в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции в Иране и 30-летию установления дипотношений с Азербайджаном.

Дипломат подчеркнул, что освобожденные от армянской оккупации азербайджанские территории представляют собой важный аспект в тесном экономическом сотрудничестве Баку и Тегерана.

Мусави подчеркнул, что иранская сторона рада деоккупации этих земель, напомнил, что от захватчиков было освобождено 132 км на границе с Ираном, и они представляют собой важные направления для экономического сотрудничества. "Опытные иранские компании заинтересованы в скорейшем участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим ожидается подписание соглашений", - уточнил посол.