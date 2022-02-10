Россия празднует День дипломата

10 фев. 12:00

Сегодня, 10 февраля, работники российской дипломатической службы отмечают свой профессиональный праздник - День дипломатического работника.

В этом году праздник стал юбилейным для российской дипломатии - 20 лет с момента его учреждения. Дата празднования была установлена в октябре 2002 года указом президента России Владимира Путина и выбрана не случайно. Дело в том, что 10 февраля 1549 году было создано специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ, который в XVIII веке был преобразован в Коллегию иностранных дел. В 1802 году император Александр I сформировал предтечу современного МИД РФ - министерство иностранных дел. При этом Коллегия не прекратила своего существования, однако постепенно все ее основные функции были переданы новому ведомству. Окончательно Коллегия была упразднена в 1832 году.

Отстаивать интересы России на мировой арене приходилось выдающимся соотечественникам. Среди них поэты Александр Грибоедов и Федор Тютчев, канцлер Александр Горчаков, наркомы Георгий Чичерин и Вячеслав Молотов, а также министр Андрей Громыко. Нынешний глава ведомства Сергей Лавров неоднократно вспоминал этих личностей - от Александра Невского, который договаривался с монгольским ханом Батыем об условиях, сохранивших "самостоятельность внешней политики" России, до "Мистера Нет" Андрея Громыко.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с их профессиональным праздником, отметив, что ведомство имеет славную историю верного служения стране и защиты ее интересов на международной арене. "И сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг", - добавил он.

"Во многом благодаря вашим усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнёрами на всех континентах. Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное – играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны", - подчеркнул глава государства.

Также российский лидер в своей поздравительной телеграмме напомнил о необходимости добиваться от НАТО и США гарантий безопасности.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - говорится в поздравлении.

Помимо этого, он назвал актуальной деятельность по созданию "справедливого и стабильного многополярного миропорядка". "Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - подчеркнул Путин.

"Уверен, что коллектив МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене. Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего", - заключил президент РФ.