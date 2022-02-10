СНБ сообщила о разоблачении крупной сети шпионов в Армении

10 фев. 11:29

В Армении раскрыта масштабная шпионская сеть: представители иностранных разведок вовлекли в нее десятки армянских военнослужащих, сообщается на сайте Службы национальной безопасности РА.

Механизм вербовки, по данным СНБ, действовал так: в соцсетях были созданы многочисленные фейковые аккаунты от лица женщин, с именами и фото. Через них сотрудники иностранных спецслужб налаживали знакомство с армянскими офицерами.

В силовом ведомстве уточнили, что после вербовки малограмотных и склонных к легкой наживе армянских офицеров авторы этих аккаунтов предлагали им за деньги передавать данные о расположении войск, численности личного состава и военной техники, объемах боеприпасов, командирах воинских частей, дислокации оборонительных районов и тому подобном, передает Sputnik Армения.

В сети шпионов попались лица, в силу должности обладающие такими сведениями. Через мобильные приложения они посылали "кураторам" доступную им и раздобытую по требованию иностранных спецслужб информацию, предавая таким образом свое государство.

Однако правоохранители смогли установить личности граждан РА, работающих агентами в пользу вражеских разведок, установлены объемы и характер переданной информации, удалось предотвратить и передачу новых данных.

Во время следственных мероприятий проведено более 30 обысков, обнаружены и изъяты многочисленные документы и предметы, имеющие существенное значение для расследования, а также чеки, подтверждающие передачу денег в валюте других стран. Задержаны 19 подозреваемых военнослужащих, некоторые из которых уже дали признательные показания.