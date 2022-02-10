Глава МИД Британии встретилась с ректором МГУ

10 фев. 11:11

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетила Московский государственный университет, где встретилась с ректором Виктором Садовничим.

Глава ведомства заявила, что Великобритания намерена перенять российский опыт в преподавании математических дисциплин в школах и университетах.

"Мне интересно, как построена методика преподавания, что мы могли бы позаимствовать и как эта модель будет отличаться от традиционного образования в Великобритании. Также интересует, как школа оказывается встроена в университетское образование", - цитирует Трасс ТАСС.

Помимо этого, британский министр проведет свободную дискуссию в формате вопросов и ответов, в котором примут участие директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ имени Колмогорова и Университетской гимназии МГУ, а также студентов МГУ.