Турция хотела бы провести встречи по нормализации отношений с Арменией в Анкаре и Ереване

10 фев. 11:09

Власти Турции хотели бы организовать встречи спецпредставителей по нормализации отношений с Арменией в Анкаре и Ереване, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

Он напомнил, что первая такая встреча состоялась в Москве, вторая запланирована на 24 февраля в Вене.

"Мы хотим провести встречи в Анкаре и Ереване, но армянская сторона выбрала третью страну. Ничего, главное, что процесс идет", - цитирует дипломата РИА Новости.

Чавушоглу призвал Ереван "воспользоваться шансом и пересмотреть свои позиции".