Гендиректора Павлодарского нефтехимического завода заподозрили в растрате

10 фев. 10:57

Казахстанские правоохранители задержали генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) Оспанбека Алсеитова по подозрению в растрате, - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу страны.

Территориальный департамент по Павлодарской области ведет досудебное расследование в отношении главы ПНХЗ и других лиц. Дело ведется по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию процесса производства дизельного топлива, все его фигуранты подозреваются в присвоении или растрате, - передает Sputnik Казахстан.

Специализированный следственный суд Павлодара санкционировал в отношении подозреваемого Алсеитова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, досудебное расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – пояснили в агентстве по финмониторингу.