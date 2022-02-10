РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Баку: Ереван скрывал факты массовых захоронений во время армянской оккупации азербайджанских территорий

Баку: Ереван скрывал факты массовых захоронений во время армянской оккупации азербайджанских территорий

Ереван утаивал наличие массовых захоронений во время оккупации вооруженными силами Армении азербайджанских территорий, заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA (Баку).

"Азербайджанская сторона обнаружила массовые захоронения на освобожденных территориях, поэтому утверждения армянской стороны о том, что ей ничего не известно о наличии этих захоронений, неприемлемы", - пояснил дипломат.

Министр иностранных дел Азербайджана охарактеризовал соответствующие заявления Еревана как необоснованные и выразил уверенность, что международное сообщество их не примет.

1210 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version