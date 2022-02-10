Баку: Ереван скрывал факты массовых захоронений во время армянской оккупации азербайджанских территорий

10 фев. 10:54

Ереван утаивал наличие массовых захоронений во время оккупации вооруженными силами Армении азербайджанских территорий, заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA (Баку).

"Азербайджанская сторона обнаружила массовые захоронения на освобожденных территориях, поэтому утверждения армянской стороны о том, что ей ничего не известно о наличии этих захоронений, неприемлемы", - пояснил дипломат.

Министр иностранных дел Азербайджана охарактеризовал соответствующие заявления Еревана как необоснованные и выразил уверенность, что международное сообщество их не примет.