Нарышкин: у России нет агрессивных планов в отношении Украины

10 фев. 10:54

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что российская сторона не планирует агрессивных действий по отношению к Украине.

"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", - сказал он, добавив, что "опасная ложь" о планах РФ по вторжению на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ.

Главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между киевской властью и Донбассом, далее подчеркнул он. "Урегулировать его можно только дипломатическими способами, а именно - через выполнение минских соглашений", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".