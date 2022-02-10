В Австрии призвали пересмотреть мюнхенскую речь Путина

10 фев. 10:51

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин был прав в своей мюнхенской речи.

Напомним, 10 февраля 2007 года российский лидер, выступая на конференции в Мюнхене, жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против расширения НАТО на Восток.

"Эта речь очень актуальна и сейчас. Было бы хорошо, если бы некоторые государственные чиновники нашли 30 минут, чтобы пересмотреть выступление. Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе и российская сторона, как долго на самом деле "проглатывались" определенные вещи. Все это было, например, до провозглашения независимости Косово со всеми сомнительными аспектами международного права, до так называемых гуманитарных интервенций Европы в Северной Африке, на Ближнем Востоке. С тех пор многое развилось в той мере, как снежный ком превращается в лавину", - приводит ее слова РИА Новости.