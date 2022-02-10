Чавушоглу: РФ готова к переговорам с Украиной при посредничестве Турции

10 фев. 10:46

Россия не отказывается полностью от перспективы переговоров с Украиной при посредничестве Анкары, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

По его словам, Украина также положительно отреагировала на инициативу о проведении переговоров с Россией. "РФ не закрывает двери к участию в такой встрече. Но продолжаются обсуждения, в том числе относительно дат", - сказал он, уточнив, что турецкая сторона намерена обсудить в ближайшее время с РФ возможность участия Анкары в снижении напряженности в отношениях между Киевом и Москвой.

Далее глава МИД Турции подчеркнул, что заявления ряда стран Западаь о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину, приводят только к росту паники и ухудшению экономической ситуации.

Далее Чавушоглу поставил акцент на том, что Анкара выступает за диалог с Москвой по ситуации вокруг Украины.