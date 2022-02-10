Россияне научились копить - соцопрос

10 фев. 10:34

Жители России стали чаще задумываться о завтрашнем дне и откладывать деньги, - пишет РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами из компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" совместно с исследовательским центром А2.

"Финансовой подушкой" обзавелись 79% респондентов, тогда как годом ранее таковых было не больше 50%. "Стратегический" запас у 58,5% опрошенных составляет до ста тысяч рублей, и лишь у 1,5% опрошенных запасы превысили миллион рублей, - передает РИА Новости.

А вот прожить на отложенные деньги в случае потери работы большинство "накопителей" – 62% - смогут максимум на три месяца, и лишь 2% готовы продержаться от года до трех – очевидно, это как раз те самые миллионеры.