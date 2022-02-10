В Казахстане назначен главный полицейский Жамбылской области

10 фев. 10:33

Департамент полиции Жамбылской области возглавил Арманбек Баймурзин, сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Он занял эту должность по согласованию с администрацией президента и в соответствии с приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава МВД уже представил Баймурзина личному составу.

Новый начальник департамента родился в 1974 году, в органах внутренних дел служит с 1992 года.

С 2004 года по 2012 год занимал руководящие посты в комитете криминальной полиции МВД. В разные годы был первым замначальника департамента внутренних дел Жамбылской области, возглавлял департамент криминальной полиции МВД. С октября 2019 года по настоящее время занимал пост начальника департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, экс-начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов умер в январе.