Тбилиси предупредили об отсутствии света

10 фев. 10:18

Электрораспределительная компания "Теласи" информирует о том, что подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 10 февраля в связи с проведением различных работ.

Так, согласно графику, в районе Глдани из-за неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 17:00 для жителей улицы Текстильщиков.

В районе Мтацминда и Крцаниси с 11:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям поселка Окрокана и Цавкиси (частично), а с 11:00 до 14:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям улиц Месхи, Мтацминда и Кипиани.

В районе Ваке с 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям проспекта Илии Чавчавадзе (частично) и поселка Цхнети, с 11:00 до 14:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям части улицы Палиашвили. Начиная с 12:00 до 16:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена части жителей улицы Нино Жвания.

В районе Сабуртало с 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям IV плато Нуцубидзе, V микрорайонов Нуцубидзе (частично), II плато Нуцубидзе, III квартала Нуцубидзе (частично), населению Вашлиджвари (частично), села Дигоми (частично), улиц Геловани, Петре Сараджишвили, Годзиашвили, Дидгори.

"Теласи" сообщает, что электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.