Армения десятилетиями не пускала ЮНЕСКО на захваченные ею земли Азербайджана

10 фев. 10:09

Ереван в течение десятилетий не допускал представителей ЮНЕСКО на оккупированные ВС Армении азербайджанские территории, напомнил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA (Баку).

Дипломат уточнил, что после окончания Карабахской войны Азербайджан и ЮНЕСКО начали сотрудничать по вопросу проведения исследований в Карабахе.

"Мы пригласили миссию ЮНЕСКО еще в июне и ожидаем ее. Мы не ставим для нее никаких ограничений. Миссия ЮНЕСКО может изучать как мусульманские, так и христианские памятники", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Напомним, 4 февраля на встрече в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона (в рамках председательства Франции в Евросоюзе), главы Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.