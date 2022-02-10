В Майкопе торжественно открыли обновленную Картинную галерею Адыгеи

10 фев. 10:03

Сегодня в Майкопе прошло торжественное открытие обновленной к празднованию 100-летия государственности республики Картинной галереи Адыгеи, которая представила посетителям выставку "Искусство без границ" из своих фондов.

Почетными гостями выставки сегодня стали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, министр культуры республики Юрий Аутлев и мэр Майкопа Геннадий Митрофанов – они ознакомились с экспозицией, а также с результатами проделанного ремонта.

Как отметил директор Картинной галереи республики Абдулах Берсиров, впервые с 1980 года здесь впервые проведены масштабные преобразования, и теперь галерея соответствует всем современным требованиям, - передает "АиФ-Адыгея".

Здесь проделаны большие работы по внешней и внутренней отделке здания, конструктивные и технологические изменения - заменена кровля, с помощью витражного остекления обновлен фасад, произведена перепланировка внутри помещения, для трансформации которого используются мобильные конструкции, смонтировано разноуровневое освещение.

Сейчас здесь экспонируются работы художников Адыгеи и Северного Кавказа, произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.