Захарова отказала Западу в производстве решений для Украины

10 фев. 9:56

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада не производят никаких интеллектуальных или практических решений для урегулирования внутриукраинского кризиса. По ее словам Запад преследует лишь сиюминутные цели.

"Они не могут выстроить эту стратегическую линию, которая, с одной стороны, обслуживала бы их интересы, в том числе долгосрочные, и при этом сохраняла бы мировой баланс, учитывала интересы, потому что это сложно", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Данную проблему дипломат связала с особенностями электорального цикла.