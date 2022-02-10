В Казахстане разрешат майнинг криптовалют?

10 фев. 9:50

Власти Казахстана планируют вывести цифровой майнинг из тени, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В целях недопущения роста дефицита электрической энергии в стране, а также выведения из теневого сектора данного вида деятельности премьер-министр дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам, связанных с необходимостью законодательного урегулирования этой деятельности, в том числе введения лицензирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени будут разработаны необходимые поправки в законодательство по вопросам майнинга.

Накануне казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев потребовал выявить все майнинговые фермы в республике.