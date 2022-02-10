Незаконных добытчиков песка и гравия осудят на Ставрополье

10 фев. 9:50

В Кочубеевском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставрополью.

Трое работников коммерческой организации подозреваются в том, что они, не имея лицензии на пользование недрами, добыли песчано-гравийную смесь - всего около 30 тыс кубических метров, нанеся крупный ущерб на более чем 12 млн рублей.

"В дальнейшем незаконно добытая на земельных участках песчано-гравийная смесь использовалась злоумышленниками на строительных объектах при выполнении работ в рамках заключенных контрактов. В счет оплаты на счета обвиняемых заказчики перечисляли денежные средства", - пояснили в полиции.

В результате обвиняемые "заработали" более 3 млн рублей.

На сегодня расследование завершено, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором передано в Кочубеевский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.