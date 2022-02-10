Чижов рассказал о роли дипломатии в реализации национальных интересов России

10 фев. 9:47

Дипломатия всегда играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов России. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"В этом году у нас не обычный День дипломата, а юбилейный: 20 лет назад мы впервые отмечали эту дату. Я считаю, что за эти 20 лет она утвердилась не просто как один из профессиональных праздников, но и на государственном уровне. Ибо дипломатия как внешнеполитический инструмент государства во все времена", - сказал он по случаю Дня дипломатического работника РФ.

Чижов добавил, что пандемия налагает "определенные ограничения, поэтому в этом году крупных мероприятий не будет". "Будем надеяться, что 21-ю годовщину сможем отметить полноформатно", - сказал постпред.