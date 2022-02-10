Путин: необходимо добиваться от США и НАТО гарантий безопасности

10 фев. 9:38

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня дипломата, который отмечается 10 февраля, заявил о необходимости добиваться от НАТО и США гарантий безопасности из-за повышения уровня напряженности в мире.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, российский лидер назвал актуальной деятельность по созданию "справедливого и стабильного многополярного миропорядка". "Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - подчеркнул Путин.