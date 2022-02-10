Весна заглянет на Кубань

10 фев. 9:38

Уже сегодня, 10 февраля, весна сделает первую робкую попытку улучшить погоду в Краснодарском крае, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Дожди на Кубани сегодня постепенно прекратятся, а уже завтра погода обещает стать комфортной и достаточно теплой. С 11 февраля на побережье ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, а в дневные часы в крае потеплеет до 5-10 градусов, - передает ТАСС.

Пик непогоды в Краснодарском крае, Крыму случился накануне - местами выпало более 20 мм осадков за сутки, а в Краснодаре интенсивность дождей достигала 5-7 мм каждые три часа, обрушив на город двухнедельную норма осадков.