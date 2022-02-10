Чиновника взяли с поличным при получении $40 тысяч взятки в Ташкентской области

10 фев. 9:26

Первый заместитель хокима Чиназского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Умид Юлдашев задержан в Ташкентской области, об этом рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

По его словам, чиновника подозревают в том, что он дал обещание через своих коллег оформить документы на продажу 35 га орошаемых земель, которые принадлежали фермерскому хозяйству в Аккурганском районе, однако не безвозмездно, а за $90 тыс.

В итоге Юлдашева поймали с поличным при получении $40 тыс, передает "Газета.uz".

Открыто уголовное дело по статье 229−6 "Продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части".