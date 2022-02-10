Финансирование боевиков в Сирии может стоить жителю Дагестана свободы

10 фев. 9:22

В отношении 42-летнего жителя Сулейман-Стальского района, которого подозревают в финансировании террористов, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану

"По версии следствия, в 2016 году подозреваемый в Сирии, принимая участие в деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории России, организовал финансирование терроризма путем привлечения денежных средств, введя в заблуждение своего родного брата относительно истинных своих намерений", - сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, преступник собирал деньги для подготовки или совершения боевиками терактов.

Отмечается, что уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("организация финансирования терроризма").