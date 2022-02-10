В Казахстане прошли массовые задержания участников январских беспорядков

10 фев. 9:14

Минувшей ночью спецслужбы Казахстана обезвредили несколько организованных преступных групп (ОПГ), причастных к организации январских массовых беспорядков, - сообщила пресс-служба МВД республики.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда задержано и привлекается к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников ОПГ, причастных к организации массовых беспорядков 4-7 января", - говорится в распространенной информации, передает "Интерфакс".

У задержанных конфискован целый арсенал: два автомата Калашникова, четыре пистолета ПМ, четыре пистолета "Глок", револьвер, пистолет ТТ, помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин "Сайга-410", травматический пистолет "Оса", граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра.

Все они заключены под стражу, проводится досудебное расследование, - добавили в МВД.