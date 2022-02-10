Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджаре

ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском направлении, такое сообщение распространило министерство обороны АР.

В нем говорится, что накануне с 22:00 с перерывами, в течение нескольких часов, подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района (Гегаркуникская область) обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС АР в населенном пункте Зейлик Кельбаджарского района.

"В результате ответных действий наших подразделений противник был подавлен", - пояснили в министерстве.

В ведомстве заверили, что в данный момент ситуация в этом направлении стабильна, азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку.

Как отметил главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров, возобновление стрельбы армянскими военными может быть связано с прозвучавшим накануне заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о стремлении его правительства подписать мирный договор с Азербайджаном и установить дипломатические отношения с Турцией. "Пашинян по-прежнему не контролирует все государство, в особенности мало у него контроля над армией. В армянской армии все еще сильно влияние прежних властей, поскольку почти все офицеры служат со времен правления карабахского клана. Пашиняну удалось зачистить только самую верхушку, высшее командование, и то не все, поскольку в его движении попросту не было кадровых офицеров, там были только политики и журналисты. А на уровне майоров и ниже можно сказать, что "революция" 2018 года и не происходила", - напомнил он.



"Поэтому всякий раз, как команда Пашиняна делает какое-то движение к миру с Азербайджаном и Турцией, даже если это просто слова, за которыми не следует никаких практических шагов, сохранившая влияние на армию "партия войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна дает сигнал, что она против какой бы то ни было нормализации отношений с соседями и готова противостоять этому процессу с оружием в руках. Мирный договор с Азербайджаном для армянских националистов абсолютно неприемлем, поскольку он означает признание территориальной целостности Азербайджанской Республики, а следовательно, закрытие сепаратистского проекта в Карабахе. Кочарян-саргсяновские реваншисты и поддерживающие их силы в армянской диаспоре стремятся не допустить этого, а потому ищут возможности дестабилизировать процессы армяно-азербайджанского урегулирования", - пояснил Андрей Петров.



"К сожалению, пока официальный Ереван может реагировать на такие провокации боев с азербайджанскими военными, устраиваемые радикальной армянской оппозицией, только в информационном поле. Поэтому каждый раз, как происходит перестрелка, Минобороны Армении выступает с заявлением, что никакой перестрелки не было – пресс-службу военного ведомства Никол Пашинян точно контролирует. Пока реваншисты не побеждены окончательно, более того, пока у них есть деньги на накачку зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе оружием и боевиками, на строительство там укреплений и других военных объектов, угроза возобновления боевых действий будет сохраняться, даже если команда Пашиняна выступает против. В таких условиях Азербайджану остается только сохранять бдительность и быть готовым к огню с армянской стороны в любой момент", - заключил главный редактор "Вестника Кавказа".