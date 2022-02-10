Шотландские ученые доказали опасность парацетамола для гипертоников

10 фев. 8:57

Длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением, - пишет со ссылкой на данные исследования специалистов из Эдинбургского университета журнал Circulation.

В ходе исследования, проведенного шотландскими учеными, выяснилось, что у добровольцев с артериальной гипертензией повысилось артериальное давление, и следует ожидать, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%, причем после прекращения приема препарата давление возвращается к уровню, который был в начале исследования, - передает РИА Новости.

Ранее было доказано, что прием парацетамола может обострить болезнь печени, а также спровоцировать аллергическую реакцию в виде кожной сыпи.