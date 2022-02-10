Российская "Татнефть" нашла в Ливии "черное золото"

10 фев. 8:44

Российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных для нее нефтяных месторождений в Ливии, - заявил министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.

"Компания "Татнефть" вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки. Она получила три блока, и я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях", - заявил министр, передает РИА Новости.

Напомним, ливийская национальная компания и "Татнефть" подписали соглашение о разведке и добыче в 2007 году и в 2011 году "Татнефть" планировала начать промышленную разработку месторождений в стране, но в марте того же года прекратила все геологоразведочные работы и приостановила действие подписанных ранее контрактов из-за начавшейся военной операции в Ливии. Персонал компании был эвакуирован. В конце июня 2014 года компания снова начала работу, однако уже в декабре того же года отказалась от этого из-за нестабильной обстановки в стране, объявила форс-мажор, но продолжила переговоры о возобновлении, а в октябре минувшего года возобновила геологоразведочные работы в Ливии.