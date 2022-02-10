Узбекские мигранты будут работать и в российском АПК

10 фев. 8:31

Российское правительство расширило пилотный проект по привлечению трудовых мигрантов из Узбекистана - теперь он распространяется не только на строительную отрасль, но и на агропромышленный комплекс (АПК), - пишут российские СМИ.

Увеличено и предельное число граждан Узбекистана, привлекаемых в рамках пилотного проекта. Квота в 10 тыс человек сохранена для строительной отрасли, а для работы в сфере АПК можно привлечь еще 1108 человек, - передает Podrobno.uz.

Минсельхозу России уже дано поручение составить перечень компаний, желающих привлечь кадры из Узбекистана, а также заключить с ними соглашения.

Для самих трудовых мигрантов из Узбекистана на границе с Россией продолжает действовать ряд жестких антикоронавирусных требований.