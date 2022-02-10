Жителей столичного региона ждет мокрый снег и тепло

10 фев. 8:13

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, будет идти мокрый снег, а уличные термометры снова "уйдут в плюс", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Будет облачно, кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега - наибольшая интенсивность и "самая сложная" погода ожидается в период полудня с 12 до 15 часов. Ветер будет дуть юго-западный, западный, его скорость составит 4-9 м/с. Температура в Москве днем от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов, что на 5 градусов теплее климатической нормы февраля. Атмосферное давление немного подрастет и составит 741 мм рт ст", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Также сегодня высока вероятность слабых магнитных бурь, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, - добавил синоптик.