Институт имени Пушкина отменяет QR-коды?

10 фев. 7:58

Часть россиян не согласны с требованием предъявлять QR-код при посещении общественных мест, и частично это связано с самим термином "QR-код", - заявил в эфире радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

"Термин "QR-код" не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура – Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение", – полагает ученый, передает РИА Новости.

Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно.

"Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он, предложив назвать QR-код "графическим кодом".

"У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям", – добавил Осадчий.