Российские ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство под Брестом

10 фев. 7:41

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской крепости, - говорится в сообщении Минобороны России.

"Боевые расчеты ЗРК С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники, - добавили в Минобороны.