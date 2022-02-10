Власти Казахстана начинают приватизацию жилья в городе Байконур - источник

10 фев. 7:29

Городская администрация города Байконура рядом с одноименным космодромом совместно с казахстанской стороной начала работу по приватизации жилья, которая ранее была недоступна из-за договора об аренде космодрома, - рассказал источник.

Вопрос о приватизации городской недвижимости поручила проработать российско-казахстанская межправкомиссия по комплексу "Байконур" во время заседания, прошедшего 13 декабря 2021 года в Нурсултане.

На первом этапе разрабатывается порядок включения в списки на приватизацию, а также этапы процедуры и перечень необходимых документов. Скорее всего, приватизация будет иметь поэтапный характер, и в ходе каждого этапа будут приватизировать примерно по тысяче квартир, - поведал источник, передает РИА Новости.

В первую очередь приватизацией смогут воспользоваться граждане Казахстана.

Отметим, что на данный момент в городе насчитывается более 21 тыс квартир, в которых живут более 75 тыс человек, примерно две трети из которых – граждане Казахстана.