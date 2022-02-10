Турецкие Bayraktar отказываются летать с украинских аэродромов

10 фев. 7:14

Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников – стране не хватает подходящих взлетно-посадочных полос, - заявил военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

"Взлетно-посадочные полосы - это одна из проблем в целом для украинской авиации. Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации", - рассказал Чмут, передает РИА Новости.

Для тяжелых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией, при этом военные аэродромы подходят для них лишь "теоретически", поскольку это вопрос ресурса и ресурса стоек шасси. Такие проблемы испытывают Bayraktar TB2, поставленные Киеву, которые легче.

"И если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень", - добавил Чмут.