СМИ: в конгрессе США что-то пошло не так с антироссийскими санкциями

10 фев. 6:58

Конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины, - передает агентство Bloomberg.

Палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав по санкционному законопроекту, а возобновит свою работу она лишь 28 февраля, передает РИА Новости.

Республиканцы и демократы не могут договориться между собой о том, насколько эффективными будут новые санкции. Так, лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл выразил мнение, что санкционный проект не удержит Россию от реализации приписываемых ей агрессивных планов в отношении Украины.

"Я не думаю, что президента РФ Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате", - сказал Макконнелл, добавив, что президент США Джо Байден уже сейчас обладает достаточными полномочиями для введения санкций против РФ, - отмечает агентство.

Республиканцы не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что жесткие санкции против РФ могут быть введены только в случае вторжения России на Украину. Демократы же отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также полагает, что преждевременное введение санкций приведет к утрате их "сдерживающего" эффекта.

Напомним, законопроект, внесенный ранее группой демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом, предполагает введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Рестрикции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток - 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.