"Омикрон" может быть смертельно опасным у детей

10 фев. 6:44

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в особенности у мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние – ларинготрахеит, - рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне", - поведал Токарев, передает портал Ura.ru.

Если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось и стало шумным, и свистящим, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.