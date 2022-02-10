Стартовали российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022"

10 фев. 6:28

Военные России и Беларуси начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022", сообщили в российском Минобороны.

"Сегодня на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства начались совместные учения "Союзная решимость-2022", - рассказали в военном ведомстве, передает РИА Новости.

Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства". Они подразумевают усиление охраны госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков и перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов. Также военные двух стран найдут и уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории страны. Авиация будет использовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи, - уточнили в Минобороны.