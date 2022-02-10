В Казахстане за сутки прибавилось 3,3 тыс новых коронавирусных пациентов

10 фев. 6:15

В Казахстане за минувшие сутки было выявлено 3 329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Лидируют по числу новых инфицированных Алматы (938 заболевших), Карагандинская область (310 новых пациентов) и Нур-Султан (305 инфицированных), - передает Sputnik Казахстан.

Более ста случаев болезни выявлено в Павлодарской (285), Акмолинской и Костанайской (по 250), Северо-Казахстанской (236), Алматинской (221), Восточно-Казахстанской (157) и Западно-Казахстанской (126) областях.

Накануне в Казахстане был выявлен 3 231 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 283 171 случай болезни.